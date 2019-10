Wirtschaft : Doppeltes Jubiläum bei Hünnebeck

Ratingen-Lintorf Treffpunkt ist das Veranstaltungszentrum der Firma Hünnebeck in der Demohalle auf dem Werksgelände.

(RP) Am Freitag, 11. Oktober, 15 Uhr, findet zum 30. Mal der Hünnebeck-Kollegentreff statt mit ehemaligen und derzeitigen Hünnebeck Mitarbeitern. Treffpunkt ist das Veranstaltungszentrum der Firma Hünnebeck in der Demohalle auf dem Werksgelände, Rehhecke 80. Dort wird Hünnebeck mit Sektempfang, Kaffee und Kuchen sowie reichhaltigem Büffet den kulinarischen Rahmen der Veranstaltung stellen.

Die Verbundenheit zum Unternehmen, das seit 65 Jahren am Lintorfer Standort arbeitet, zieht regelmäßig fast hundert Hünnebecker an. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. „Vielleicht werden es ja in diesem Jahr sogar noch mehr“, hofft Ernst Rieder von der Organisation des Kollegentreffs. Denn 2019 wird gleich doppeltes Jubiläum gefeiert: Der Kollegentreff findet zum 30. Mal statt, und Hünnebeck feiert runden Geburtstag. Vielleicht wartet ja auch noch eine kleine Überraschung auf die Besucher.

Vor 90 Jahren legte Dr.-Ing. Emil Mauritz Hünnebeck mit der Gründung seines Ingenieurbüros den Grundstein für die Hünnebeck-Firmengruppe. Heute zählt Hünnebeck nach eigenen Angaben zu den marktführenden Unternehmen im Bereich der Schalungs-, Gerüst- und Sicherheitstechnik und hat deutsche Industriegeschichte mitgeschrieben. Zu den jüngsten Referenzen zählen beispielsweise Deutschlands höchstes Wohngebäude, der mit 172 Metern und 46 Stockwerken große Grandtower in Frankfurt am Main. Ein spezielles Schalkonzept und der Einsatz von Hünnebeck Schal- und Sicherheitssystemen haben den Rohbau zügig in die Höhe wachsen lassen und massiv Kranzeiten eingespart. Beim Bau der neuen Unternehmenszentrale des Olympus Konzerns in Hamburg sind die Hünnebeck Decken- und Wandschalungen im Dauereinsatz. Zum Neubau der Unternehmenszentrale der Continental AG in Hannover gehört auch als HiIngucker eine 71 Meter lange freitragende Brücke, die Gebäude verbindet – eine besondere Herausforderung für die Schalungsexperten.