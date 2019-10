Ratingen : Stadt will im Jahr 2020 50 Millionen Euro investieren

Erfreuliche Nachricht aus der gestrigen Ratssitzung: Die Stadt strotzt finanziell vor Kraft. Bürgermeister Klaus Pesch und Kämmerer Martin Gentzsch stellten die Eckdaten und die Investitionsleitlinien fürs Haushaltsjahr 2020 vor.

Mit 108 Millionen Euro (was einem Anteil von knapp einem Drittel am Gesamthaushalt entspricht) ist die Gewerbesteuer die größte Einnahmequelle. Der Kämmerer hat die Überweisungen der städtischen Unternehmen etwas höher angesetzt als im Haushaltsplan 2019. Pesch betonte: „Weil die heimische Wirtschaft so viel zum Wohlstand der gesamten Stadt beiträgt, ist die Entwicklung attraktiver Gewerbegebiete so wichtig.“ Er nannte beispielhaft das Schwarzbach-Quartier.