Literatur : Matinée mit Thommie Bayer und dem Tragödchen

Ratingen Das Ensemble präsentiert dazu die schönsten Songs, darunter „Der letzte Cowboy kommt aus Gütersloh“.

In dem Roman „Das innere Ausland“ glaubt der Protagonist Andreas Vollmann, endlich in seinem Leben angekommen zu sein. Nach mehr oder weniger allein verbrachten Jahren besitzt er nun mit seiner Schwester Nina ein Haus im Süden Frankreichs, wo er die Tage in idyllischer Stille verbringt. Aber dann stirbt Nina sehr überraschend, und Andreas wird seine innere Einsamkeit bewusst.

Thommie Bayer, 1953 in Esslingen geboren, studierte Malerei und war Liedermacher, bevor er 1984 begann, Stories, Gedichte und Romane zu schreiben. Neben anderen erschienen von ihm „Die gefährliche Frau“, „Singvogel“, der für den Deutschen Buchpreis nominierte Roman „Eine kurze Geschichte vom Glück“ und zuletzt „Seltene Affären“. „Andrea und Marie“ wurde mit Hannelore Elsner und Iris Berben in den Titelrollen verfilmt. In den 70er und 80er Jahren hatte er als Liedermacher Erfolg. Sein Hit „Der letzte Cowboy kommt aus Gütersloh, und sucht die Freiheit irgendwo“ ist vielen Fans in Erinnerung geblieben.