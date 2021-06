Vorsicht bei Säuglingen und älteren Menschen : E.coli-Bakterien im Trinkwasser entdeckt – diese NRW-Städte sind betroffen

Ein Glas wird mit Leitungswasser gefüllt (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Pleul

Update Ratingen/Mülheim In Mülheim ist am Samstagabend eine bakterielle Verunreinigung des Trinkwassers festgestellt worden. Es handelt sich dabei der Stadt Mülheim zufolge um sogenannte E.coli-Bakterien. Welche Städte betroffen sind und was das für die Anwohner bedeutet.

Anwohner aus Ratingen, Mülheim, Oberhausen und Bottrop sollten das Wasser bis Sonntagmittag, 12 Uhr, abkochen. Das teilte die Feuerwehr Ratingen mit. Vom Wasserwerk Mülheim-Styrum – wo die Verunreiningung festestellt wurde – werden Mülheim, Oberhausen, Bottrop und Ratingen versorgt. In Ratingen seien die Stadtteile Hösel, Eggerscheid, Breitscheid und Lintorf betroffen.

Wie es zu der Verunreinigung kam, ist noch unklar. Ein Parameter des Trinkwassers sei auffällig, alle anderen unauffällig gewesen. Weitere Wasserproben würden unverzüglich genommen.

Als Vorsichtsmaßnahme wird nach Abstimmung mit den Gesundheitsämtern das Trinkwasser gechlort. Dadurch könne das Trinkwasser vorübergehend verändert schmecken oder riechen, heißt es in der Pressemitteilung der Feuerwehr.

Wie aus einem Facebook-Post der Stadt Mülheim hervorgeht, handelt es sich bei den Bakterien um die sogenannten Escherichia coli-Bakterien (E. coli).

E.coli-Bakterien kommen im menschlichen Darm vor und sind per se nicht schädlich für den Menschen. Gelangen E.coli-Bakterien über das Trinkwasser in den Körper, verursachen sie oft keine Symptome und werden problemlos wieder ausgeschieden. Manchmal können sie jedoch Durchfall und andere Magen-Darm-Beschwerden verursachen, vor allem, wenn das Wasser stark verunreinigt ist. Daher ist es ratsam, sich an die entsprechenden Empfehlungen der Stadt zu halten.

Während die E.coli-Bakterien für die meisten Menschen keine Gefahr darstellen, ist besondere Vorsicht bei Säuglingen, älteren oder immungeschwächten Menschen geboten. Gefährlich wird es auch, wenn die Bakterien beispielsweise über eine offene Wunde in die Blutbahn gelangen. Hier können sie lebensgefährliche Infektionen auslösen, die mit Antibiotika behandelt werden müssen. Ist eine Verunreinigung des Wassers bekannt, sollte damit also keinesfalls eine Wunde gereinigt werden. Auch Menschen, die unter dem diabetischen Fußsyndrom leiden, müssen in diesem Fall besonders vorsichtig sein.

Wie viele Haushalte betroffen waren und wie die E.coli-Bakterien in die Probe gelangen konnten, war am Sonntag zunächst unklar.

