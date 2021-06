Fußball, Oberliga : So geht es in die neue Fußball-Saison

Wolfgang Jades, Vorsitzender des VFA, hier bei der Niederrheinpokal-Auslosung, hat nun unter anderem mit den Vertretern der Oberliga über die neue Saison gesprochen. Foto: FVN

Niederrhein Der Fußball-Verband Niederrhein hat am Wochenende in einer Videokonferenz erklärt, wie es in die neuen Spielzeiten gehen soll. In der Oberliga gibt es dabei eine Modus-Änderung: nach der Hinrunde eine Auf- und eine Abstiegsrunde.

Der Fußball-Verband Niederrhein (FVN) hat am Samstagmorgen in einer Videokonferenz das weitere Vorgehen für die neuen Spielzeiten erklärt. Daraus ergibt sich: Der Spielbetrieb der Männer und Frauen startet am Wochenende 21./22. August, und in der mit 23 Vereinen sehr großen Oberliga wird es nach der Hinrunde eine Auf- und eine Abstiegsrunde geben. Den neuen Rahmenterminkalender soll es voraussichtlich Anfang dieser Woche geben. Der Spielbetrieb auf Kreisebene liegt in der Verantwortung der jeweiligen Kreise. Sie können selbst entscheiden, ob sie am selben Datum starten wollen.

Der Verbands-Fußball-Ausschuss (VFA) um seinen Vorsitzenden Wolfgang Jades hat nun bekannt gegeben, dass sich der Modus der Oberlilga ändern wird. In Absprache mit Vertretern der beteiligten Vereine, darunter Ratingen 04/19, Sportfreunde Baumberg und 1. FC Monheim, wurde vereinbart: Zunächst soll eine Hinrunde mit 22 Partien je Verein über die Bühne gebracht werden. Danach wird die Liga in eine Auf- und eine Abstiegsrunde aufgeteilt, in denen die Mannschaften dann jeweils einmal gegeneinander spielen. Die Teams kommen somit final auf insgesamt 32 bis 33 Ligapartien. „Aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Saison und auch im Hinblick darauf, dass die Corona-Pandemie uns vielleicht noch einmal zu Unterbrechungen zwingen könnte, haben wir uns einstimmig so entschieden“, betont Jades. „So bekommen wir Luft für eventuelle Ausweichtermine. Denn statt 44 Spielen kommen wir so auf deutlich weniger Begegnungen.“

Die Spielleiter der überkreislichen Ligen (Bezirks- und Landesligen sowie Oberliga der Männer) ändern sich im Vergleich zur ohne Wertung beendeten Vorsaison nicht, auch die Staffeleinteilungen bleiben identisch. „Da wir die Saison ohne Wertung beendet haben, sind wir einstimmig der Meinung, dass wir auch genauso starten wie im vergangenen Jahr“, sagt Jades. Die Spielpläne gibt der VFA bis voraussichtlich Mitte Juli bekannt.

Im Frauenfußball (Bezirks-, Landesligen und Niederrheinliga) muss der VFA erst die Mannschaftsmeldungen abwarten, um dann – bis voraussichtlich Anfang Juli – weitere Infos bekanntgeben zu können. Dann ist zudem geplant, Informationen zum Niederrheinpokal (Männer und Frauen) für die neue Saison zu veröffentlichen, sowie dann auch die Durchführungsbestimmungen und die Auf- und Abstiegsregelungen für den Seniorenfußball (Männer und Frauen) herauszugeben.