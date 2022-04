Leitungsnetz des KWW beschädigt : Labbeck für mehr als zwei Stunden ohne Wasser

Sonsbeck-Labbeck Das Leitungsnetz des Kommunalen Wasserwerks ist am Dienstag bei Glasfaserverlegungsarbeiten beschädigt worden. Der ganze Ort musste auf Wasser verzichten.

Ein Schaden im Leitungsnetz des Kommunalen Wasserwerks (KWW) hat am Dienstagmittag dazu geführt, dass die Bürger in Labbeck für mehr als zwei Stunden ohne Wasserversorgung auskommen mussten. Wie KWW-Geschäftsführer Georg Tiegler auf Nachfrage erklärte, war bei Glasfaserverlegungsarbeiten ein Hausanschluss unmittelbar an der Hauptleitung beschädigt worden. „Es kam so viel Wasser raus, dass wir zunächst davon ausgehen mussten, dass die Hauptleitung getroffen wurde“, so Tiegler. Ein fünfköpfiges KWW-Team plus Tiefbaukolonne rückten aus, um den Schaden zu beheben. „Wir hatten Glück im Unglück, dass es ,nur‘ der Hausanschluss war“, so Tiegler. Dennoch musste die Hauptleitung abgedreht werden, sodass der Ort ohne Wasserversorgung war. Die Sanierung des Hausanschlusses dauere sicher noch bis zum Abend, so der KWW-Chef. „Die Hauptleitung konnten wir aber relativ schnell wieder in Gang setzen.“ Gegen 17 Uhr sei der Netzdruck wieder stabil gewesen.