Niederberger Schloss-Experten helfen vor dem Urlaub : Tipps aus Niederberg: So sichert man Wohnmobile

Heiligenhaus/Velbert Bei aller Urlaubs-Vorfreude sollte man das Thema Sicherheit durch Einbruchsschutz im Blick behalten. Expertentipps aus einem Zentrum der Schloss- und Beschlagindustrie.

Für Reisemobile kann man nur die Erfahrungen der Prüfer übertragen. Es gibt zahlreiche Produkte zum Nachrüsten, daher ist es wichtig, sich von einem Fachbetrieb beraten zu lassen. Zu den Nachrüstprodukten zählen unter anderem Zusatzschlösser für die Fahrerhaustüren und für die Aufbautür. Darüber hinaus gibt es Schlösser, die mit einer innenliegenden Gegenplatte verschraubt werden. So sitzt das Schloss fester. Alternativ kann das Schloss bei einigen Modellen am Türprofil befestigt werden. Bei einer in 2020 durchgeführten Produktbeurteilung machten viele Zusatzprodukte einen soliden Eindruck und waren auch technisch gut durchdacht. Bei fachgerechter Montage bieten diese Produkte einen guten Schutz gegen Einbruch. „Um einen Einbruch zu erschweren oder sogar ganz zu verhindern, lohnt es sich immer in moderne und geprüfte Sicherheitstechnik zu investieren“, so die Institutsleiterin.