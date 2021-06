Bewerbungsgespräche online : IHK lädt zum digitalen Azubi-Speed-Dating ein

Kreis Mettmann Auf diese Weise sollen Bewerber und Ausbildungsbetriebe zusammengebracht werden. Denn es gibt immer noch 120 freie Ausbildungsplätze in 30 verschiedenen Berufen.

(RP) Unter dem Motto „Ausbildungshelden gesucht!“ lädt die IHK Düsseldorf vom 28. Juni bis 2. Juli zur digitalen Azubi-Speed-Dating-Woche ein. 61 Unternehmen mit rund 120 freien Ausbildungsplätzen in 30 verschiedenen Berufen freuen sich auf möglichst viele Bewerberinnen und Bewerber, um ihre künftigen Auszubildenden per Video-Call kennenzulernen.

„Wer für 2021 noch einen Ausbildungsplatz sucht und am digitalen Azubi-Speed-Dating teilnehmen will, kann sich ab sofort unter „valyn.de/ausbildungshelden-gesucht“ bereits die Ausbildungsangebote anschauen“, erklärt dazu Jens Peschner, Leiter Ausbildungsberatung, -stellenvermittlung und -projekte der IHK Düsseldorf.

Beim digitalen Azubi-Speed-Dating können sich Jugendliche ihrem künftigen Ausbildungsbetrieb direkt empfehlen, denn die Gespräche mit den Personalverantwortlichen finden Face to Face per Video-Call statt. Darin stellen sich Bewerber kurz vor, tauschen sich mit den Unternehmen aus und können Fragen zum Betrieb oder zur Ausbildung stellen. Die Unternehmen wiederum erläutern die Karrierechancen in ihren Häusern. „Die Jugendlichen erhalten so häufig die Chance, kleine Schwächen auf dem Zeugnis oder im Lebenslauf durch ihr motiviertes Auftreten und eine gute Vorbereitung auszugleichen“, so Peschner. „Umgekehrt können sich die Betriebe sehr schnell ein Bild von den Interessen und der Motivation der Jugendlichen machen.“ Allerdings sollten sich Bewerberinnen und Bewerber auf ihre „Dates“ gut vorbereiten und sich über die sie interessierenden Unternehmen und deren Ausbildungsangebote bereits vorab informieren.