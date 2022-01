Regionalwettbewerb : Gute Ergebnisse bei „Jugend musiziert“

Joshua (Klavier) und Jesper (Trompete) Kröger aus Hilden traten in der Kategorie Duo: Klavier und ein Blechblasinstrument an. Foto: Musikschule

Ratingen/KREIS METTMANN Auch Ratinger Teilnehmer sind unter den Besten beim Regionalwettbewerb. Die Sieger fahren nun im März zum Landeswettbewerb nach Detmold.

(RP) Überaus erfolgreich schnitten die Teilnehmer aus dem Kreis Mettmann beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ am Samstag und Sonntag in Hilden ab. Von den insgesamt über 70 Nachwuchsmusikern erhielten alle erste bis dritte Preise.

Bewertet wurden 48 Solisten und in den Ensembles weitere 30 Teilnehmer. Dabei erzielten 36 Teilnehmer eine Wertung von 23 und mehr Punkten. 31 von ihnen sind damit für den Landeswettbewerb, der vom 17. bis 22. März in Detmold ausgetragen wird, qualifiziert. Die übrigen fünf können nur deshalb nicht dabei sein, weil sie für eine Weiterleitung zum Landeswettwerb noch zu jung sind.

Bei den Solisten freuten sich am Ende vier von fünf Popsängern, drei von elf Percussionisten, zwei Mallets-Solisten, fünf von zwölf Violinisten, zwei von drei Viola-Solisten, eine von sieben Violoncellisten und fünf von acht Kontrabassisten über ihren Sprung in den Landeswettbewerb. Von den fünf Gitarrenduos kamen zwei weiter, und von den drei Duos aus „Klavier und einem Blechblasinstrument“ werden zwei in Detmold wieder dabei sein.