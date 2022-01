Treffen auf Kreisebene : Landrat Hendele: „Wir sind gut aufgestellt“

Ratingen Der CDU-Bundestagsabgeordneter Peter Beyer tauschte sich mit dem Landrat über die Corona-Lage und die finanzielle Situation im Kreis Mettmann aus.

(RP) Bei jedem dritten Neuinfizierten im Kreis Mettmann wurde in den vergangenen sieben Tagen die hochansteckende Coronavirus-Variante Omikron nachgewiesen. Die Lage ist wie im gesamten Bundesland ernst. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Peter Beyer nutzte seinen Antrittsbesuch bei Landrat Thomas Hendele, um aus erster Hand zu erfahren, wie sich die Entwicklung vor Ort darstellt. Weitere Themen des Austausches im Kreishaus waren Kommunalfinanzen, Infrastrukturvorhaben und die CO-Pipline.

Ohne Frage, die Mitarbeiter des Kreisgesundheitsamtes waren in den vergangenen zwölf Monaten enorm gefordert, denn das Kreisgesundheitsamt Mettmann ist und war der Dreh- und Angelpunkt der Pandemie-Bekämpfung in allen zehn kreisangehörigen Städten. Neben der Nachverfolgung von Infektionsketten sowie der Umsetzung immer wieder neuer und angepasster Verordnungen, mussten in den vergangenen Monaten dezentrale Impfzentren eingerichtet oder Betreiber für diese gefunden werden. Man habe sich oft stündlich auf veränderte Situationen einstellen müssen, sagte Hendele.