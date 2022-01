Handball, Verbandsliga : Niederlagen für TV Ratingen und TuS Lintorf II

Harte Arbeit für Max Beckmann und den TV Ratingen. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen/Lintorf In der Handball-Verbandsliga, Gruppe 2 unterliegt der TV Ratingen als Favorit daheim der HSG Mülheim/Styrum mit 27:29, in Gruppe 1 der TuS 08 Lintorf II als Außenseiter in Kaldenkirchen knapp mit 22:26.