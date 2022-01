Lintorf : „Speestraße ohne Schilder und Ampeln“

Lintorf Die Fraktion der Bürger Union hat die Pläne für den Lintorfer Ortskern konkretisiert.

(kle) Die bereits in der RP vorgestellten Pläne zur Umgestaltung der Speestraße und zu weiteren Infrastruktur-Maßnahmen im Stadtteil sind in einen größen Zusammenhang eingebettet, erläutertete jetzt die Fraktion der Bürger Union (BU). Ausgangslage der Planung sei die Überlegung, dass mit der Westumgehung Lintorfs der Individualverkehr in der Ortsmitte erheblich abnehmen wird.