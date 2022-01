Viele Fälle im Kreis Mettmann : Die Polizei warnt vor Betrügern am Telefon

Ratingen Die Maschen der Täter sind vielfältig. Mal geben sie sich als Verwandter, mal als Polizist oder Staatsanwalt aus. Eines haben sie aber gemein: Sie wollen Geld oder Schmuck.

(RP) In den vergangenen Tagen hat die Kreispolizeibehörde Mettmann einen extremen Anstieg von Betrugsversuchen zum Nachteil älterer Menschen registriert. In den meisten Fällen sind die Betrugsversuche rechtzeitig als solche erkannt worden. Leider sind Betrüger aber auch immer wieder mit ganz unterschiedlichen Maschen erfolgreich und erbeuten zum Teil sehr hohe Bargeldbeträge oder Schmuck. In vielen Fällen kontaktieren die Betrüger Senioren am Telefon.

Die Maschen, mit denen die Täter versuchen, an hohe Bargeldbeträge zu kommen, sind vielfältig. In den vergangenen Tagen wurden vermehrt vor allem sogenannte Schockanrufe und Anrufe von falschen Polizeibeamten registriert. Die Betrüger geben sich beispielsweise als ein enger Angehöriger aus, der einen schweren Verkehrsunfall verursacht hat und nun eine hohe Summe Geld als Kaution benötigt. In anderen Fällen geben sich die Betrüger als Polizeibeamter, Richter oder Staatsanwälte aus und fordern ebenfalls hohe Summen. Nicht selten agieren mehrere Betrüger gemeinsam und versuchen, Senioren durch eine perfide Gesprächsführung oft über Stunden und durch mehrere Anrufe unter Druck zu setzen und ihre Maschen glaubhaft darzustellen. Auch mit anderen Betrugsversuchen muss jederzeit gerechnet werden.

Immer wieder gelingt es den Tätern leider auch, Zutritt zu fremden Wohnungen zu bekommen. In vielen Fällen geben sich die Täter als falsche Handwerker oder Mitarbeiter von Telekommunikationsunternehmen aus, und geben vor, Messungen in der Wohnung vornehmen zu müssen.