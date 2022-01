Corona-Lage im Kreis Mettmann : Inzidenz zehnmal höher als vor einem Jahr

Kreis Mettmann Am 31. Januar 2021 lag die Inzidenz bei 92,3 – seit einigen Tagen ist sie im vierstelligen Bereich. Sie sinkt aber leicht. Der Kreis meldet für Montag insgesamt 250 Neuinfektionen. Unser Überblick über die aktuellen Corona-Zahlen.

Fallzahlen Labortechnisch bestätigt sind im Kreis Mettmann am Montag 4503 Infizierte erfasst, 375 weniger als am Sonntag. Davon leben in Erkrath 405 (-42; 25 neu infiziert), in Haan 277 (-22; 11 neu), in Heiligenhaus 211 (-6; 17 neu), in Hilden 526 (-48; 37 neu), in Langenfeld 558 (-54; 27 neu), in Mettmann 444 (-61; 1 neu), in Monheim 402 (-32; 22 neu), in Ratingen 672 (-110; 56 neu), in Velbert 801 (-92; 49 neu) und in Wülfrath 207 (-4; 5 neu). Der Kreis meldet für Montag insgesamt 250 Neuinfektionen.