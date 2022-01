Fuhrpark vergrößert : Ratinger Tafel ist jetzt flexibler unterwegs

Ratingen Dank einer Spende hat die Tafel nun ein drittes Kühlfahrzeug. Damit können die Abholrunden für die Lebensmittel verkürzt und die ehrenamtlichen Fahrer entlastet werden.

Nach langer Wartezeit wegen der Corona-Auswirkungen steht jetzt das neue Kühlfahrzeug für die Tafel Ratingen bereit und ist vor kurzem im Beisein von Volkmar Schnutenhaus, Geschäftsführer der WOGERA Ratingen, Vermieter und Sponsor der Tafel, sowie Pastor Daniel Schilling von der Pfarre St. Peter und Paul, langjähriger Gastgeber für die Tafel am alten Standort an der Grütstraße, an die Tafel-Verantwortlichen und ihre ehrenamtlichen Helfer übergeben worden.

Und neue Fahrzeug ist aber nicht die einzige Neuerung im neuen Jahr. Die Tafel an ihrem neuen Standort Am Stadion hat auch die Ausgabetermine wieder erweitert. Mit Beginn der Pandemie wurden die vorgepackten Tüten für die Kunden nur noch zweimal in der Woche ausgegeben. Seit Januar werden die Lebensmittel jetzt wieder dreimal in der Woche vertelt. Nach wie vor allerdings schon vorsortiert, damit sich die Kunden möglichst kurz in den Räumen aufhalten.