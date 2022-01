Ratinger Wirtschaft : Fujifilm zieht im Frühjahr nach Ost

Fujifilm wird in dieses hochmoderne Gebäude auf dem Areal des Schwarzbach-Quartiers ziehen. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Ost Die Europa- und Deutschland-Zentrale wechselt von Düsseldorf nach Ratingen. Man gehe davon aus, dass die Übergabe der Räumlichkeiten im Schwarzbach-Quartier zeitnah erfolgen werde, meinte ein Unternehmenssprecherin.

„Da es zu Bauverzögerungen gekommen ist, mussten wir uns bezüglich des Umzugstermins etwas gedulden. Derzeit rechnen wir fest mit einem Umzug in diesem Frühjahr“, meinte eine Sprecherin auf RP-Anfrage. „Mit der Übergabe der Räumlichkeiten an Fujifilm steht für uns der nächste wichtige Schritt ins Haus. Wir rechnen zur Zeit damit, dass die Übergabe sehr zeitnah stattfinden wird“, so die Sprecherin.