Fußball, Testspiel : Ratinger Reserve bleibt in den Tests ungeschlagen

Ratingen Im fünften Spiel der Vorbereitung gibt es erneut keine Niederlage für Ratingen 04/19 II. Diesmal führt der Fußball-Bezirksligist gegen Landesligist Blau-Weiß Mintard, am Ende trennen sich beide Mannschaften 1:1.

1:1 (1:0) trennte sich die Bezirksliga-Reserve von Ratingen 04/19 vom klassenhöheren Landesligisten Blau-Weiß Mintard. Sowohl Co-Trainer Holger Sturm als auch Chef-Coach Torsten Ridder waren zufrieden mit dem Resultat, obwohl mehr drin gewesen wäre. Bis zur 30. Minute waren die Gäste in Ratingen das bessere Team, erarbeiteten sich auch gute Torchancen. Dreimal hatten sie das 1:0 auf dem Fuß, als sie im Fünfmeterraum für höchste Alarmstufe in der Ratinger Abwehr sorgten. Doch die überstand mit viel Einsatz diese prekären Situationen.

Überraschend gelang der 04/19-Reserve das Führungstor durch Frederik Schulze (34.). Nach dem Wechsel sollte sich das Geschehen verändern. Von nun an hatten die Hausherren den Gegner im Griff, das 2:0 lag mehrfach in der Luft. Pech hatte Ognjen Vucic, der nach schöner Kombination nur den Pfosten traf. Als sich alle schon mit dem 1:0 für Ratingen abgefunden hatten, gelang den Gästen doch noch der Ausgleich. Melvin Ridder konnte die Kugel nur unzureichend klären, die Gäste kamen so in Ballbesitz und tunnelten Torwart Ole Brandt aus kurzer Distanz zum 1:1-Endstand. Somit war die Testspiel-Siegesserie im fünften Spiel gestoppt.