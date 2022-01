Statistik für Ratingen und Heligenhaus : Arbeitsmarkt zeigt sich zu Jahresbeginn stabil

Im Kreis Mettmann liegt die Quote bei 6,2 Prozent. Foto: dpa/Arne Dedert

Ratingen/Heiligenhaus Als generell „stabil“ bezeichnet die Bundesagentur für Arbeit die Lage auf dem regionalen Arbeitsmarkt zu Jahresbeginn. Eine wichtige Rolle spielt das Kurzarbeitergeld.

Die Lage in Ratingen: In der Agentur für Arbeit Ratingen sind aktuell 2941 Menschen arbeitslos, das sind 40 weniger als im November und 442 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote sinkt von 6,4 Prozent im November auf 6,3 Prozent. Die Quote vor einem Jahr: 7,2 Prozent.