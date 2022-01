Erfahrungen einer Ratingerin : Wirrwarr um Quarantäneregelungen

(jün) Die Organisation des Kreisgesundheitsamtes im Umgang mit der Pandemie stand wieder einmal in der Kritik (wir berichteten). Nun schildert die Ratingerin Ulrike Bohner in einem Protokoll ihre Erfahrungen.

Ich selber bin seit 22. Dezember in Quarantäne, aufgrund eines eigenverantwortlichen auf eigene Kosten gezahlten PCR-Tests (79 Euro), der leider positiv ausfiel. Die ersten Symptome traten am 20. Dezember mit leichten Halsschmerzen auf. Meine Freundin aus Düsseldorf hatte am 21. Dezember angerufen, dass sie positiv sei. Mein Selbsttest, aber auch der Bürger-Schnelltest fielen da immer noch negativ aus.

Info Keine Bescheinigung für Arbeitgeber Nachtrag Eine Arbeitgeberbescheinigung oder irgend etwas, haben wir auch noch nicht, nach neun Tagen. Ich arbeite im Homeoffice und habe selbstverständlich meinen Arbeitsgeber direkt informiert. Da ich nur Erkältungssymptome hatte, waren keine Einschränkungen notwendig!

Am 22. Dezember radelte ich dann zum PCR-Test zur Gothaer Straße, die mich dann freundlich abwiesen, da sie dort keine Tests auf Selbstkosten machen, ich sollte nach Ratingen-Ost radeln – was ich auch tat. Am 23. Dezember fiel mein Bürgerschnelltest immer noch negativ aus. Um 8.30 Uhr um 11 Uhr konnte ich meinen PCR-Test online abfragen, der fiel positiv aus, ein eigener Schnelltet zu Hause dann auch.

Als ich auf der Seite des Gesundheitsamtes gerade die Bögen ausfüllte, meldete sich telefonisch das Gesundheitsamt und wies mich auf den positiven PCR-Test hin. Ich schildert, das ich schon die Formulare ausfüllte. „Prima, dann geben Sie mir bitte Ihre E-Mail-Adresse, Sie werden dann später noch einmal angerufen“, hieß es. Ich fragte noch schnell, wie das mit meinem Mann sei, der immer noch nach Bürgertest negativ sein, keine Symptome hatte. Der müsse, wenn er geimpft und geboostert sei, nicht in Quarantäne. Wir sind übrigens beide doppelt geimpft und seit dem 17. November geboostert.

Seitdem haben wir nichts mehr vom Gesundheitsamt gehört, weder per Mail, noch aufgrund meiner Meldung. Nachfragen sind weder telefonisch möglich, da läuft die Ansage, alle Ämter seien belegt, man möge noch einmal später anrufen, auf E-Mails folgt nur die Eingangsbestätigung und es würde dauernd, man sei überlastet. Mein Mann bekam dann doch Symptome und hat dann aufgrund der Hinweise auf der Corona-Warn-App einen kostenlosen PCR-Test machen können, der dann am 29. Dezember positiv ausfiel.

Am 29. Dezember rief dann das Gesundheitsamt bei meinem Mann auf dem Handy an, schilderte alles, er müsse bis zum 10. Januar in Quarantäne bleiben, er hat auch die Omikron-Variante, ich hatte mir daraufhin die Dame geben lassen und sie schaute im Computer nach, fand auch meinen „Vorgang“ und meinte am Ende, ich müsse bis zu 6. Januar in Quarantäne bleiben. Ich hätte am 24. Dezember noch einen zweiten PCR-Test gemacht? Was nicht der Fall war – ich weiß davon nichts. Da sei wohl was schief gelaufen.

Zwei Minuten später rief sie mich zurück, es wäre ein Versehen, der Test am 24. Dezember wäre der Variantentest gewesen, ich hätte auch die Omikron-Variante und müsste, wie mein Mann, bis zum 10. Januar in Quarantäne bleiben. Ich bin aber seit vier Tagen schon laut Schnelltest virenfrei!

Vor ein paar Tagen hieß es noch, dass mein Mann nicht in Quarantäne muss, ich nun länger, weil mein Mann positiv ist? Bis heute haben ich, oder mein Mann keinen Bescheid, keine Frist nichts bekommen. Wir sind selbstverständlich immer noch in Quarantäne. Unsere erwachsenen Kinder versorgen uns, mit denen wir virtuell Weihnachten gefeiert haben. Silvester haben wir virtuell mit unseren Freunden gefeiert.

Ich verstehe die Vorgehensweise nicht, mache niemanden einen Vorwurf, finde das nur alles sehr stümperhaft und unprofessionell. Niemanden erreicht man spontan, um nach Rat zu fragen. Die Telefonnummern, die einen anrufen vom Gesundheitsamt sind auf Rückruf nicht zu erreichen. In Düsseldorf kann man sich nach 14 Tagen mit einem Antigen-Schnelltest aus der Quarantäne freitesten. In Ratingen muss man das mit einem PCR-Test? Verstehe das einer wer will.

In der nächsten Woche wird Karl Lauterbach vermutlich verkünden, das die Omikron-Infizierten (wie mein Mann und ich), nach fünf Tagen ohne weiteres wieder aus der Quarantäne raus können. Ich hocke hier dann bis zum 10. Januar seit 17 Tagen in Quarantäne, die ich nur mit einem PCR-Test frühestens am 8. Januar freitesten kann.