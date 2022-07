Ausbau der Datenautobahn : Vodafone nimmt erste Stationen mit 5G+ in Betrieb

Ratingen Vodafone hat in Ratingen die ersten Mobilfunkstationen mit der neuen Technologie 5G+ in Betrieb genommen. Mit der Eröffnung dieser mobilen Datenautobahn hat Vodafone zugleich die nächste Ausbaustufe für sein Mobilfunknetz im Landkreis gestartet.

() Bis Mitte 2023 wird Vodafone insgesamt 26 weitere Mobilfunk-Bauprojekte im Landkreis realisieren, um Funklöcher zu schließen, das bestehende Netz zu verstärken und darüber hinaus das 5G+-Netz in den Landkreis zu bringen. Hintergrund der Ausbaumaßnahmen ist eine positive Entwicklung: Der mobile Datenverkehr im Landkreis wächst rasant – mit einer jährlichen Steigerungsrate von aktuell rund 28 Prozent. Die Menschen surfen also immer stärker im mobilen Internet – etwa um soziale Medien zu nutzen, Videos in HD-Qualität anzuschauen, Events aus Kultur und Sport im Live-Stream zu verfolgen oder sich in Nachrichtenportalen zu informieren. Dieser starken Nachfrage der Bevölkerung soll mit dem Netzausbau Rechnung getragen werden.

Ziel ist es, das bestehende LTE-Netz weiter zu verstärken und möglichst die gesamte Bevölkerung bis 2025 auch an das 5G-Netz und 5G+-Netz anzubinden. Dabei wird Vodafone zunächst die bereits vorhandene Mobilfunk-Infrastruktur weitgehend mitnutzen und seine Antennen für 5G und 5G+, wo immer es möglich ist, an den bestehenden 154 Mobilfunk-Standorten im Kreis in Betrieb nehmen. Die bereits bestehenden Mobilfunkstationen werden nach und nach aufgewertet, indem dort zusätzlich 5G- und 5G+-Technologie installiert wird – zum Beispiel an Masten, Aussichtstürmen, Kirchtürmen sowie auf den Dächern von Rathäusern, Bürogebäuden und Wohnhäusern. Aktuell sind bereits 49 Standorte im Kreis mit 5G-Technologie ausgestattet – und die ersten Standorte haben sogar bereits 5G+ an Bord. Bis Mitte 2023 sollen weitere drei 5G-Bauprojekte im Landkreis realisiert werden – darunter neue 5G-Stationen in Langenfeld (Rheinland) und Ratingen (2x) sowie erstmals 5G+-Stationen für Ratingen.