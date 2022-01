Ratingen West : Berliner Platz: Rätsel um Angriff auf zwei Kinder

Ein Fall aus der Silvesternacht gibt der Kripo vorerst noch Rätsel auf. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Ratingen West Ein Mann greift in der Silvesternacht zwei Kinder (12 und 14) an. Kurz darauf wird er selbst verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ein Unbekannter wird gesucht.

(RP) Nach einer Auseinandersetzung am Silvesterabend auf dem Berliner Platz in Ratingen ermittelt die Kripo wegen Körperverletzung und bittet um Zeugenhinweise.

Der Fall: Gegen 22.45 Uhr hielt sich ein zwölfjähriges Kind mit seinem 14-jährigen Freund auf dem Berliner Platz auf, als das Duo plötzlich von einem betrunkenen Mann angegriffen wurde. Der Mann verletzte die beiden durch Schläge leicht, ließ dann jedoch von ihnen ab. Die Kinder liefen weg. Nach Angaben des 14-jährigen Opfers sei der Täter von einem Unbekannten daran gehindert worden, den Kindern zu folgen. Dabei soll der Unbekannte den Mann ebenfalls angegriffen haben. Die in Rufweite anwesende Mutter des 14-Jährigen informierte die Polizei, welche den 33-jährigen Tatverdächtigen schwer verletzt auf dem Berliner Platz auffand. Der unbekannte Helfer hatte sich beim Eintreffen der Beamten entfernt.

Der 33-jährigen Osteuropäer musste ins Krankenhaus gebracht werden. Ob der zunächst als Helfer agierende Mann für die Verletzungen des 33-Jährigen verantwortlich ist, oder ob der stark alkoholisierte Mann sich diese selbst zugezogen hat, ist laut Polizei unklar. Eine Blutprobe im Krankenhaus folgte auf Anordnung der Polizei. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen.