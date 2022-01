Corona in Heiligenhaus : Klinikum Niederberg: Vorbereiten auf Omikron

Corona in Heiligenhaus

Niederberg Das Helios Klinikum Velbert, zuständig auch für Heiligenhaus, rüstet sich gegen die vorhergesagte „Omikron-Welle“ der Corona-Pandemie.

(köh) Es geht um maximale Vorbeugung, längst bevor weitere alarmierende Zahlen auf den Tisch kommen. Bereits vor Weihnachten wurde zur Vorsicht ein Besucher-Stopp verhängt, während dem es nur in sehr begrenztem Umfang Ausnahmen gibt.

Die Reaktionen? „Die meisten Patienten, Angehörigen und Besucher haben großes Verständnis für den Besuchsstopp, auch wenn er besonders über die Fest- und Feiertage schwer fiel Da möchte die Familie natürlich zusammenkommen, Trost spenden und auch persönlich füreinander da sein“, sagt Helios-Sprecherin Marina Dorsch. Für das Haus aber stehe die Sicherheit und der Schutz aller Patienten sowie der Mitarbeiterschaft im Vordergrund. Außerdem: „Viele Patienten fühlen sich auch selbst sicherer in der Klinik, wenn weniger Personen ins Haus kommen. Ärztlich definierte Ausnahmeregelungen gelten für Väter zur Geburt, ein Elternteil/Sorgeberechtigter bei Kindern ohne stationäre Begleitperson und Angehörige in besonderen Härtefällen. Diese werden täglich in begrenztem Umfang ermöglicht.“