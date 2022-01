Ratinger Haushalt : Bessere Pflege auf den Friedhöfen

An manchen Stellen ist auch auf dem Waldfriedhof in Ratingen Ost mehr Pflege notwendig. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Die Bürger Union stimmt dem städtischem Haushalt zu und setzt eigene Akzente. So soll eine Mitarbeiterbefragung Aufschluss über die Zufriedenheit im Rathaus geben.

So wurde beispielsweise ein Budget für eine Marketing Offensive/Stadtwerbung durchgesetzt, welche zukünftig die Ratingen Marketing GmbH unter ihrem neuen Geschäftsführer Leonard Sibbing umsetzen soll. „Dies ist ein wichtiger Impuls für die Einzelhändler und Gastronomen unserer Stadt in diesen schweren Zeiten“, so der Fraktionsvorsitzende Rainer Vogt.