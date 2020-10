Politik in Radevormwald : Nettekoven tauscht sich mit Rades Kämmerer aus

Radevormwald Der CDU-Landtagsabgeordnete der Wahlkreise Remscheid und Radevormwald, Jens-Peter Nettehoven, traf sich mit Radevormwalds Kämmerer Simon Woywod zu einem Vier-Augen-Gespräch.

(s-g) Am vergangenen Montag hat sich der CDU-Landtagsabgeordnete Jens-Peter Nettekoven zu einem gemeinsamen Austausch mit dem neuen Beigeordneten und Stadtkämmerer Radevormwalds getroffen. Simon Woywod war vorher Kämmerer in Marienheide und ist seit dem 1. August in Radevormwald tätig. Bei dem Vier-Augen-Gespräch standen vor allem die nächsten fünf Jahre im Vordergrund: „In Radevormwald bleibt wenig Zeit, sich nach der Wahl auszuruhen. Nachdem das Amt des Beigeordneten in Radevormwald einige Monate unbesetzt war, braucht es nun einen erfahrenen Kämmerer an der Spitze Radevormwalds. Mit Simon Woywod haben wir den richtigen Mann neben dem Bürgermeister Johannes Mans, der sich um die finanziellen Belange der Stadt erfolgreich kümmern wird“, so der Landtagsabgeordnete der Wahlkreise Remscheid und Radevormwald.