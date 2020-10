Konzert in Radevormwald : Broadway in die Kirche gebracht

Konzert in der Reformierten Kirche am Markt, hier Christoph und Anja Spengler. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Das Gesangsquartett „Gemischtes Doppel“ trat in der Reformierten Kirche am Markt auf und bot ein Konzert auf Abstand. 50 Besucher lauschten den Melodien.

Vermutlich kaum ein Zuhörer hatte am Freitagabend damit gerechnet, bekannte Klänge im Broadway-Stil in der Reformierten Kirche am Markt zu hören. Doch gerade diese berühmte Meile war in der ausgesprochen guten Akustik der große Kirche präsent. Vierstimmig wurde versichert, dass der Klassiker aus 1930 „I get Rhythm“ auch sehr gut in die heutige Musikwelt passt.