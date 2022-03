Auftritt nach langer Pause : Harmonika-Band sorgt für emotionales Konzert

Die Harmonika-Band überzeugte bei ihrem Jahreskonzert im Bürgerhaus nach langer Corona-Pause. Foto: Flora Treiber

Radevormwald Die Musiker haben während der Pandemie teilweise über digitale Proben den Kontakt gehalten – und in dieser Zeit nicht an musikalischer Qualität eingebüßt.

Von Flora Treiber

Die Harmonika-Band ist zurück auf der Bühne. Am Wochenende meldeten sich die Musiker unter der Leitung von Manuela Leven mit zwei Konzerten aus der Pandemie-Pause zurück. Zum Auftaktkonzert am Samstag füllte sich der Saal des Bürgerhauses, und die Band konnte mit zu „Let me entertain you“ und viel Applaus einmarschieren. Moderiert wurde der Nachmittag von Michael Scholz.

Die Harmonika-Band hatte während der Pandemie teilweise über digitale Proben den Kontakt gehalten und in dieser Zeit nicht an musikalischer Qualität eingebüßt. Die Band ist aufgrund der Pandemie nicht geschrumpft und hat damit etwas geschafft, das nur wenigen Vereinen, Bands oder Chören gelungen ist. Während andere ihre Kräfte erst langsam wieder mobilisieren müssen, steht die Harmonika-Band vor ihrem Publikum, als wäre keine Zeit vergangenen.

Mit dem ersten Stück des Konzerts „The Show must go on“ wies die Band bereits auf einen schweren Verlust hin, den der Verein im vergangenen Winter verkraften musste. Wolfgang Gries war mehr als 20 Jahre der erste Vorsitzende des Vereins und ist gestorben. „Für uns ist das ein schwerer Verlust. Wolfgang war 30 Jahre in Orchestern tätig, ein toller Musiker und für viele von uns ein Freund“, sagte Sebastian Dickoph, der die Aufgabe des ersten Vorsitzenden übernommen hat. Das Konzert widmeten die Musiker am Samstag ihrem verstorbenen Freund und Bandkollegen und ganz besonders das Stück „Santiano – Rock von der Waterkant“, denn Wolfgang Gries war begeisterter Seefahrer. Vor der Pause spielte die Harmonika-Band außerdem das emotionale Stück „Viva La Vida“ von Coldplay, „Lady Madonna“ von den Beatles und zwei Medleys. Manuela Leven dirigierte ihre Musiker wie gewohnt mit viel Elan und Charisma. Auch für sie war das erste Konzert nach dem Beginn der Pandemie sichtbar bewegend. Wie alle Musiker war auch sie froh wieder live vor Publikum zu stehen, Freude und Leidenschaft zu vermitteln.

Nach der Pause meldete sich die Band unter anderem mit der Titelmusik von „Game of Thrones“ wieder, mit Pop- und Rockmusik sowie mit weiteren Medleys.

Die Einnahmen des Getränkeverkaufs der beiden Konzerte am Wochenende will die Harmonika-Band für die Menschen in der Ukraine spenden.