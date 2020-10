Politik in Radevormwald : Wenn Wahlplakate immer noch hängen

Politik in Radevormwald

Ein AL-Plakat in Wilhelmstal wurde kurzfristig entfernt. Foto: Kathrin Kellermann

Radevormwald Einen Monat nach der Kommunalwahl hängen immer noch vereinzelt Wahlplakate im Stadtgebiet. Theoretisch kann im Fall von Plakaten, die über den erlaubten Zeitraum hängen, ein Bußgeld verhängt werden.

Genau einen Monat ist die Kommunalwahl nun her, doch an manchen Stellen hängen noch immer Wahlplakate. So ist beispielsweise nach wie vor eine Wahlwerbung der Alternativen Liste (AL) im Ortsteil Wilhelmstal zu sehen.