Weiterbildung in Radevormwald : Gitarrentage für alle Generationen

Radevormwald Trotz Corona-Krise ging die Veranstaltung der Radevormwalder Musikschule über die Bühne. Es gab Einzel -und Gruppenunterricht.

Mit 14 Teilnehmern konnten die Radevormwalder Gitarrentage unter der Leitung von Michael Borner von Freitag bis Sonntag stattfinden. Nachdem lange am diesjährigen Konzept aufgrund der Corona-Krise gefeilt werden musste, konnte der Intensivkurs für die Gitarristen durchgeführt werden. „Wir mussten bereits auf die öffentlichen Konzerte in diesem Jahr verzichten und sind deswegen sehr froh, dass die Workshops stattfinden können“, sagte Michael Borner, der die Rader Musikschule zusammen mit Bert Fastenrath leitet. Obwohl bei den Gitarrentagen die Gemeinschaft und das interaktive Musizieren im Vordergrund steht, fielen die Gruppen in diesem Jahr kleiner aus. Auf dem Stundenplan der Teilnehmer stand außerdem Einzelunterricht. „Wir haben alle Angebote entzerrt, damit keine große Gruppen in kleinen Räumen zusammenkommen.“