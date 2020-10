Wasserwirtschaft im Bergischen : Wupperverband hofft auf weiteren Regen

Radevormwald/Hückeswagen Die Wupper-Talsperre ist nur noch zu einem Viertel gefüllt. Der September war ungewöhnlich trocken. So fielen an der Bever-Talsperre nur 60 Liter pro Quadratmeter, normal sind 100 Liter.

Am meisten Regen im vergangenen Monat gab es am 26. September, hier wurden zwischen 20 bis 30 Liter Niederschlag an nur einem Tag gemessen, an der Bever-Talsperre waren es 22 Liter. Am meisten regnete es im September an der Ronsdorfer Talsperre mit 81 Litern, besonders trocken war es mit 46 Litern an der Dhünn-Talsperre.