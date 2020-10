Evangelische Jugendbildungsstätte : Bildungsstätte bewirbt sich um Fördermittel

Radevormwald Die Jugendbildungsstätte in Radevormwald hat ihre Bewerbungsunterlagen für die Leader-Förderung abgegeben. Im Rahmen des Projektes „Bergische MINT-Bikes“ sollen 30 Gefährte angeschafft werden.

In der Leader-Region Bergisches Wasserland ist am 9. Oktober die zehnte Bewerbungsrunde zu Ende gegangen. Vier Bewerber haben dazu Unterlagen eingereicht. Insgesamt würden zur Realisierung der Projekte zirka 170.000 Euro Leader-Fördermittel benötigt. Der Vorstand des Vereins wird in seiner Sitzung am 18. November die Bewerbungen bewerten.