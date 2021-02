Corona-Pandemie in Radevormwald : Sven Wolf stellt Anfrage an NRW-Regierung zur Impfstrategie

Radevormwald/Düsseldorf Der SPD-Landtagsabgeordnete für Radevormwald, Sven Wolf, hat eine Kleine Anfrage zum Kurs der Landesregierung bei den Impfungen im Oberbergischen Kreis gestellt.

„Direkt zum missglückten Impfstart erreichten mich mehrere Anrufe verunsicherter Seniorinnen und Senioren aus Radevormwald“, schreibt Wolf. „Vergeblich versuchten sie, einen Impftermin in Gummersbach zu bekommen. Sie beklagten sich aber auch besonders über die weite Fahrt zum Impfzentrum. Sie erzählten mir, dass viele Gleichaltrige, diese Strapazen nicht auf sich nehmen wollen und können. Obwohl die Bereitschaft da ist, bleiben Viele einer Impfung fern, weil der Weg nach Gummersbach einfach eine zu große Hürde darstellt.“ Genau diese Befürchtung habe er schon mehrmals an NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) herangetragen. Trotzdem bleibe die Landesregierung bei den starren Vorgaben für die Kreise. Die Impfungen in NRW stockten. Trotzdem halte die Landesregierung „an ihrem Schlingerkurs“ fest CDU und FDP hätten leider den SPD-Antrag zur Ermöglichung flexibler Impfangebote vor Ort in der Plenarsitzung des Landtages am 27. Januar abgelehnt.