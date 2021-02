Kostenpflichtiger Inhalt: Verein in Radevormwald : Nächste Schützenkirmes ist in der Planung

Endlich mal wieder Kirmesgaudi in der Innenstadt – nicht nur die Schützen hoffen, dass dies wahr wird. Foto: Hertgen, Nico (hn-)

Radevormwald Die Kontakte zu den Schaustellern wurden bereits geknüpft, allerdings unter Vorbehalt in der Krise. In diesem Jahr will der Schützenverein Radevormwald 1708 auch seinen Schießstand erneuern lassen.