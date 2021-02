Schulpolitik in Radevormwald : 208.600 Euro für Rader Ganztagsbetreuung

Radevormwald/Düsseldorf Die Förderanträge der Schulträger können bis zum 28. Februar bei den Bezirksregierungen eingereicht werden. Jens-Peter Nettekoven, CDU-Landtagsabgeordneter für Radevormwald, lobt diese Maßnahme.

Bund und Länder haben zur Abmilderung der Corona-Folgen eine Verwaltungsvereinbarung für das Investitionsprogramm in den Ganztagsausbau geschlossen. Von den insgesamt 750 Millionen Euro stehen Nordrhein-Westfalen gut 158 Millionen Euro an Bundesmitteln zur Verfügung, die durch das Land sowie die Kommunen vor Ort jeweils um knapp 34 Millionen Euro ergänzt werden.

Jens-Peter Nettekoven, CDU-Landtagsabgeordneter für Radevormwald, lobt diese Maßnahme. Ganztägige Betreuungsangebote an den Schulen in Nordrhein-Westfalen förderten nicht nur die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für die Eltern, sondern seien ein wichtiger Beitrag zu mehr Bildungsgerechtigkeit, so der Politiker. Deshalb sei es besonders für die Zeit nach der Corona-Krise wichtig, die Infrastruktur in der Ganztagsbetreuung noch schneller als bisher auszubauen.