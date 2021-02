Corona-Pandemie im Oberbergischen Kreis : Inzidenz im Kreis bei 93, Zahlen in Rade bleiben hoch

Radevormwald Hückeswagen Mittlerweile liegt der Kreis unter dem Hunderter-Wert, doch in Radevormwald bleiben die Zahlen mit um die 40 Fällen weiter vergleichweise hoch. Besser ist die Lage in Hückeswagen mit nur noch acht Fällen.

Das Auftauchen von Coronavirus-Mutanten in der Region hat Sorgen ausgelöst. Bei einer weiteren Person in Gummersbach wurde die britische Variante B.1.1.7 bestätigt.

In den vergangenen Tagen waren zudem 14 Fälle bekannt geworden, bei denen die Virusmutante H69/V70 im Kreis nachgewiesen worden war. Diese Mutante wurde unter anderem in Dänemark auf einer Nerz-Farm gefunden. „Das Gesundheitsamt des Oberbergischen Kreises wird verstärkt Proben zur weiteren Typisierung durch Labore auswählen und versenden. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse werden in die Lagebeurteilung mit einfließen“, so die Kreisverwaltung.