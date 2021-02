Kirche in Radevormwald : Kontaktloser Ersatz für das Weihwasserbecken

Kirche in Radevormwald

Torsten Selbach mit Ehefrau Bettina Selbach und Pfarrer Marc D. Klein am neuen Weihwasserspender, den die Firma Selbach zur Verfügung gestellt hat. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Die katholische Kirchengemeinde St. Marien hat von der Rader Firma Selbach einen kontaktlosen Weihwasserspender geschenkt bekommen.

Es ist eine der ersten Maßnahmen, die in der Katholischen Kirche zur Eindämmung der Corona-Pandemie getroffen worden ist: die Leerung der Weihwasserbecken. Eine logische und nachvollziehbare Entscheidung. Schließlich könnte sich das Virus so sehr problemlos verbreiten. „Das Kreuzzeichen mit dem geweihten Wasser ist aber eine für sehr viele Gläubige sehr wichtige symbolische Handlung“, betont Marc D. Klein, leitender Pfarrer in der Pfarreiengemeinschaft Radevormwald-Hückeswagen. Man reinige sich vor dem Kirchbesuch und segne sich gleichzeitig.