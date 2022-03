20 Jahre Schulpsychologischer Dienst im Oberbergischen Kreis : Ratgeber für Familien und Schulen

Oberberg Vor 20 Jahren hat der Schulpsychologische Dienst des Oberbergischen Kreises seine Arbeit aufgenommen. Die Corona-Pandemie und die Integration geflohener ukrainischer Kinder in den Schulen sind aktuell wichtige Herausforderungen.

„Gerade auch in der aktuellen Situation mit den Flüchtlingen aus der Urkaine können sich die Schulen des Kreises unmittelbar an den Schulpsychologischen Dienst mit seinen bestehenden Unterstützungsstrukturen wenden, um die Herausforderung der Integration der ukrainischen Kinder in den Schulen zu meistern“, ergänzt Birgit Hähn, Dezernentin für Sicherheit, Ordnung und Bildung des Oberbergischen Kreises.

„Aktuell haben immer mehr Kinder und Jugendliche Angst, in die Schule zu gehen – sie brauchen dringend ein offenes Ohr und Unterstützung“, sagt Bernd Christ. Die Tätigkeit der Berater geht über die Einzelfallhilfe hinaus. Insbesondere für die Schulen bietet der Dienst verlässliche Beratung und Unterstützung: als Anlaufstelle bei Themen wie Mobbing, Gewaltprävention und zur Beratung von Lehrkräften, wie sie ihre Leistungsfähigkeit erhalten. Neben Corona stellen viele Veränderungen in der Gesellschaft Eltern, Schüler und Schulen vor Herausforderungen, sagt Christ. Familien seien zunehmend verunsichert, wenn es um die schulische Entwicklung ihrer Kinder geht – und auch Schulen müssten sich darauf einstellen. Das beobachtet auch Hinrich Schipper, Förderschulrektor der Roseggerschule in Waldbröl: „Herausforderungen. Hier tut es gut, eine professionelle und wissenschaftlich fundierte Hilfe zu haben. Schüler mit tiefgreifenden Lernproblemen profitieren vor allem von der individuellen Elternberatung. Darüber hinaus habe ich den Schulpsychologische Dienst in akuten schulischen Krisensituationen als sehr verlässlich erlebt, und auch in der ‚Dauerkrise Corona-Pandemie‘ wurden wir als Schule auf allen Ebenen begleitet und beraten, was eine große Entlastung darstellt.“