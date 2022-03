Musikschule Radevormwald : Ein Konzert voller Kraft

„Schattenspiele“ war der Einstieg in das Antrittskonzert. Celina Haubold sang, begleitet von Rainer Schrapers am Klavier. Hinter der Schattenwand agierte Theresia Kammann,. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Die neuen Dozentinnen der Musikschule haben mit ihrem Antrittskonzert die Kunst gewürdigt. Es wurde getanzt, gesungen und musiziert.

Die Dozenten der Radevormwalder Musikschule sind Künstler mit kreativen Ideen und einem hohen Anspruch, das wurde beim Antrittskonzert am Sonntagmittag deutlich. Die neue stellvertretende Schulleiterin Kati Majorek hat zusammen mit ihren Kolleginnen Vera Seedorf, Theresia Kammann und Celina Haubold ein beeindruckendes Konzept für einen Vormittag voller Ausdrucksstärke erarbeitet. Mit ihrem Antrittskonzert markierten die Künstlerinnen einen bedeutenden Moment in der Geschichte der Musikschule. Die Tradition der Schule wird fortgeführt und hält weiter an ihren Grundsätzen fest.

Eröffnet wurde das Event unter dem Titel „Schattenspiele“ in der Aula des Schulzentrums an der Hermannstraße von Vera Seedorf. Sie gehört seit dem Herbst in das Team der Musikschule und ist für den Bereich Schlagwerk zuständig. Zu „Bad Touch“ von Casey Cangelosi bewegte sie einen Drumstick punktgenau. Die Töne und Geräusche spiegelte sie, angestrahlt auf der sonst dunklen Bühne, in ihren Bewegungen wieder. Ein faszinierender Einstieg in das Konzert, das im Anschluss von Sängerin Celina Haubold fortgeführt wurde. Pianist Rainer Schrapers begleitete sie am Flügel, als sie „Air de Bijoux“ aus Faust und „L‘altra notte“ aus der Oper Mefistofele sang. Die Stimme von Celina Haubold machte das Publikum noch etwas stiller und demütig. Die Aufmerksamkeit lag auf ihr und den Bewegungen von Tänzerin Theresia Kammann, die hinter einer Schattenwand zu erkennen war.

Info Angebote für Anfänger und Fortgeschrittene Standort Die Musikschule Radevormwald hat ihren neuen Standort an der Hermannstraße 21 bezogen und ist unter Tel. 02195 9429876 zu erreichen. Alle Unterrichtsfächer und die Dozenten der Musikschule kann man online unter www.radevormwalder-musikschule.de entdecken. Die Angebote richten sich an Anfänger und Fortgeschrittene in jedem Alter. Neben dem Instrumentalunterricht, hat die Musikschule auch eine Tanzabteilung. Die Schule wird von Michael Borner und Kati Majorek geleitet.

Vera Seedorf begrüßte das Publikum nach einer weiteren Darbietung und knüpfte an die Rede von Michael Borner zum Beginn des Konzertes an. Der Leiter der Musikschule vertraut in die Dozenten seiner Schule. „Wenn wir neue Lehrkräfte nach Radevormwald holen, sollen es Künstler sein, die unseren Schülern viel von ihrem Wissen und ihrer Kreativität abgeben können“, sagte er vor dem Konzert, bei dem sich dieser Anspruch schnell abzeichnete.

„Ich bin an der Musikschule offen empfangen worden und habe schnell gemerkt, dass hier Künstler miteinander arbeiten und wir uns hier frei entfalten können. Das ist nicht selbstverständlich“, sagte Vera Seedorf bevor sie Kati Majorek auf der Bühne begrüßte. Die neue stellvertretende Schulleiterin sang die Arie „Black Swan“ von Gian Carlo Menotti. Bevor Kati Majorek die Nachfolge des ehemaligen Schulleiters Bert Fastenrath angetreten hat, war sie bereits an der Musikschule angestellt und hat davor als freie Künstlerin gelehrt. „Seit dem Moment, in dem ich Michael Borner als Schülerin getroffen habe, herrscht ein großes Vertrauen und eine Selbstverständlichkeit. Die Musikschule in Radevormwald fördert Kunst mit einem Qualitätsanspruch und einer Schönheit, die sie verdient“, sagte sie am Sonntag.

Der künstlerische und frei schaffende Geist der Dozenten beflügelt nicht nur den Unterricht der Musikschule, sondern auch den kollegialen Zusammenhalt. Das interdisziplinäre Antrittskonzert ist das Ergebnis der erfahrenen Dozenten und ihrem Austausch.

Tänzerin Theresia Kammann beendete den ersten Teil des Konzert mit ihrer eigenen Choreografie „The Unknown“. An der Musikschule unterrichtet sie klassisches Ballett, aber auch modernen Tanz, wie sie ihn am Sonntag zeigte. Wie beim ersten Teil des Konzerts ging es auch nach der Pause anspruchsvoll, aber etwas leichter weiter.