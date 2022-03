Hilfsaktion der Radevormwalder Stadtverwaltung : Wartburghaus – riesiger Andrang bei Sammelaktion

Radevormwald Aus irgendwelchen Gründen ist das Gerücht entstanden, dass die städtische Sammelaktion für die Flüchtlinge aus der Ukraine bereits beendet ist. Das stimmt aber nicht.

Die Hilfsbereitschaft und Solidarität der Radevormwalder mit den Geflüchteten aus der Ukraine ist schier grenzenlos. Am Donnerstag hatte die Stadt eine große Sammelaktion im Wartburghaus an der Telegrafenstraße gestartet. Hier können Spenden für ukrainische Flüchtlinge abgegeben werden – und der Andrang am Samstag war enorm, wie der Erste Beigeordnete und Stadtkämmerer, Simon Woywod, berichtete.