Seniorenbeirat in Radevormwald : Erntedank – wer organisiert den Seniorennachmittag?

Beim Önkfelder Erntedankfest geht es immer prächtig zu. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Im neuen Vertrag mit dem Trägerverein „aktiv55plus“ für das Café im Haus Hürxthal, das einst auch die OkuIni betrieben hatte, ist der Seniorennachmittag beim Önkfelder Erntedankfest nicht mehr Bestandteil.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

/ Auch wenn das Erntedankfest in Önkfeld in diesem Jahr am ersten Oktoberwochenende wieder stattfinden sollte – so jedenfalls lauten die Planungen der Kulturgemeinde Önkfeld – bleibt unklar, wie es denn mit dem beliebten Seniorennachmittag mit oft mehreren hundert Besuchern in den vergangenen Jahren weitergehen wird.

Fürs Programm war schon immer die Kulturgemeinde zuständig, aber das Café hat stets die Ökumenische Initiative (ÖkuIni) Wipperfürth/Radevormwald betrieben. Die aber hat sich mittlerweile aus der Bergstadt zurückgezogen, so dass nun auch im Seniorenbeirat die Frage aufkam, was denn nun mit Kaffee und Kuchen zum Erntedankfest in Önkfeld ist. „Wie geht es weiter?“, fragt sich auch der Vorsitzende Wolf-Rainer Winterhagen.

Im neuen Vertrag mit dem Trägerverein „aktiv55plus“ für das Café im Haus Hürxthal, das einst auch die OkuIni betrieben hatte, ist der Seniorennachmittag nicht mehr Bestandteil. Aber Winterhagen hat bereits positive Signale aus dem Sozialamt vom dortigen Leiter Volker Grosmann vernommen, nach denen der Nachmittag auf jeden Fall stattfinden soll. Aber noch sei mit keinem Anbieter ein entsprechender Vertrag unterzeichnet worden, sagt Winterhagen. Notfalls wolle die Stadt den Nachmittag in Eigenregie organisieren.

Was auf jeden Fall schon mal feststeht: Die Senioren der Stadt und an der Wupper müssen sich an einen anderen Termin gewöhnen, denn der Nachmittag findet in diesem Jahr nicht wie gewohnt am Montagnachmittag statt, sondern bereits zur Eröffnung des Festes am Freitagnachmittag.

(rue)