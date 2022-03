Politik in Radevormwald : Fraktionen mit vielen Fragen zu Flüchtlingen

Flüchtlinge, die vor dem Krieg aus der Ukraine geflohen sind, stehen am Grenzübergang in Palanca in Moldau. Foto: dpa/Sergei Grits

Radevormwald SPD und Alternative Liste (AL) machen sich Gedanken darüber, wie Radevormwald den Flüchtlingen am besten helfen kann. Für für den Sozialausschuss liegen Fragenkataloge der Fraktionen vor.

Manchmal werden auch politische Anträge und Anfragen von Parteien von der schrecklichen Realität zeitlich ein- und überholt. So wollte die SPD eigentlich für den Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Sport, Integration und Demografie, der am Donnerstag, 10. März, tagen sollte, dann aber auf den 31. März verlegt wurde, per Antrag vom 22. Februar im Detail über die Situation von Migranten, Flüchtlingen und Ortskräften in Radevormwald informiert werden. Dann kam der Krieg in der Ukraine – und nun gibt es wieder eine komplett andere Situation.

Dennoch bleiben die Fragen der SPD für den Ausschuss wichtig. Denn die weltpolitische Lage seit der großen Flüchtlingswelle 2015/2016 hat sich laut SPD keineswegs entspannt. 2021 habe der Zusammenbruch Afghanistans viele Menschen veranlasst und gezwungen, ihr Land zu verlassen. Nicht wenige versuchten, nach Europa, konkret nach Deutschland, zu kommen. „Auch hat sich Deutschland verpflichtet, die so genannten Ortskräfte, die für das deutsche Militär und Entwicklungsorganisationen tätig waren, aufzunehmen“, heißt es in der Anfrage von Hans Golombek, der für die SPD im Sozialausschuss sitzt.

Viele Menschen, die in ihren Ländern keine beruflichen Perspektiven mehr sehen, versuchen ebenfalls, als Migranten nach Deutschland zu kommen. „Aus diesem Grund muss sich auch unsere Stadt auf einen großen Zustrom von Flüchtlingen und Migranten einstellen. Damit keine Parallelgesellschaft entsteht, müssen wir uns der Aufgabe stellen, die Neubürger möglichst gut in die einheimische deutsche Gesellschaft zu integrieren“, meint Golombek. Verbunden mit diesen Ausführungen sind viele Fragen der SPD an die Stadtverwaltung: Da geht es um die Anzahl der geflüchteten Menschen, um die Herkunfstländer, um die Unterbringung, um Deutsch- und Integrationskurse, um die Aktivitäten der Kirchengemeinden, um Hilfestellungen für die Neubürger, um die medizinische Versorgung, um die Rolle von Dolmetschern, um die Grundversorgung für chronisch Kranke, den Gesundheitszustand der Geflüchteten und eine vorhandene Corona-Schutzimpfung. Die AL macht sich intensiv Gedanken um die aktuelle Situation nach Beginn des Krieges in der Ukraine: In Folge des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine komme es zu einer erheblichen Flüchtlingswelle innerhalb Europas. „In diesem Zusammenhang wäre es wünschenswert, wenn die Verwaltung Fragen beantworten könnte“, schreibt Petra Ebbinghaus an den Sozialausschuss: