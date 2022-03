Spendenaktion für die Ukraine : KSM-Castings-Mitarbeiter sammeln für Ukrainer

Radevormwald Die KSM Castings Group gehört nach eigenen Angaben zu den führenden Automobilzulieferern für Leichtbau-Gusskomponenten aus Aluminium und Magnesium für Fahrwerk, Getriebe und Motoren.

Die Hilfsaktionen für die Menschen in der Ukraine ziehen immer weitere Kreise. Auch Firmen beteiligen sich und organisieren Aktionen. So auch das Werk Bergisches Land der KSM Castings Group in Radevormwald. Als Alternative zu einer Geldspenden-Aktion rief das Unternehmen seine Mitarbeiter zu einer Sach-Spendenaktion auf, um den betroffenen Menschen in der Ukraine zu helfen. „Diesem Aufruf folgten die Mitarbeiter, indem sie fleißig Kartons mit Hilfsgütern wie Kleidung, Decken, Hygieneartikel, Spielsachen, Windeln, Lebensmitteln, Babynahrung packten“, berichtet Vanessa Liesendahl, Assistentin der Werkleitung an der Mermbacher Straße.