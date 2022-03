Stephan Wolters besucht Josef Bergers & Sohn : Handwerk klagt über bürokratische Hemmnisse

Geldern Der Kreis Klever CDU-Landtagskandidat Stephan Wolters besuchte die Firma Josef Bergers & Sohn GmbH in Geldern. Beim Gespräch mit Theo Bergers wurde er begleitet von seinem Kreistagskollegen und Handwerksmeister Heinz Giesen.

Die Firma Bergers hat sich spezialisiert auf den Bau hochwertiger Holz- und Denkmalschutzfenster. Als Experten sind die Mitarbeiter in ganz NRW tätig. Um junge Menschen für das Handwerk zu begeistern, bildet die Firma aus und bietet auch Praktika an. „Holz als nachhaltiges Baumaterial noch stärker zu nutzen, die Arbeit rund um den Denkmalschutz herauszustellen und für das örtliche Handwerk zu werben, sind für mich ganz wesentliche Gründe, mit Theo Bergers zu sprechen“, so Wolters.