Politik in Radevormwald Live-Streaming aus dem Rat? Die Skepsis bleibt

Viele Städte ermöglichen es ihren Bürgern inzwischen, am heimischen PC oder am Tablet Ratssitzungen zu verfolgen – im Live-Stream oder angeklickt im Sitzungsarchiv. Auch in der Radevormwalder Politik wird seit geraumer Zeit diskutiert, ein solches Angebot einzurichten. Vor allem die Unabhängige Wähler-Gemeinschaft (UWG) drängt darauf, dies nun endlich umzusetzen und hatte daher für die erste Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses in diesem Jahr das Thema erneut auf die Tagesordnung gesetzt.