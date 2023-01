Oberberg-Statistik für Januar Jahreswechsel bringt Anstieg der Arbeitslosigkeit

„Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist zwar – ebenfalls saisonüblich – zurückgegangen, bleibt aber auf hohem Niveau. Die Unternehmen suchen weiterhin Fachkräfte“, erkärt Nicole Jordy, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Bergisch Gladbach. Daher sei es erfreulich, dass in der Region im Januar knapp 2000 Personen in beruflichen Weiterbildungsmaßnahmen verzeichnen konnte. Dies seien etwa 260 Menschen mehr als im Januar 2020, also dem Jahreswechsel vor dem Beginn der Corona-Pandemie. Neben der dualen Ausbildung sei die berufliche Weiterbildung ein wichtiger Baustein, um dem Bedarf der Unternehmen nach qualifizierten Arbeitnehmern zu begegnen. Dies werde auch in diesem Jahr im Mittelpunkt der Aktivitäten der Agentur für Arbeit stehen.