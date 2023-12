Dach wird saniert Schloss Neersen erhält eine Photovoltaik-Anlage

Die Stadt Willich arbeitet mit spürbarem Ernst an der nachhaltigen Umgestaltung aller Prozesse. Dabei schrecken die Vertreter auch vor größeren Investitionen in schwieriger Haushaltslage nicht zurück, wie die Ratssitzung am Dienstagabend zeigte. In der Sitzung sprach sich der Stadtrat einstimmig ohne Enthaltungen für die „große Lösung“ bei der Sanierung des Daches von Schloss Neersen aus. Diese beinhaltet eine große Photovoltaik (PV)-Anlage.