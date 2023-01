Politik in Radevormwald Augenarzt – CDU sieht Versäumnisse der Stadt

Man befasse sich bereits länger mit dem Thema der ärztlichen Versorgung in Radevormwald, betont die CDU-Fraktion in ihrer Mitteilung. Wiederholt habe man kritische Fragen gestellt und auf Stimmen aus der Bevölkerung aufmerksam gemacht, so die Christdemokraten. „Zuletzt äußerte sich der Bürgermeister Johannes Manns in der Ratssitzung im vergangenen Dezember, die ärztliche Versorgung sei gänzlich gesichert, und man müsse sich nicht sorgen. Die CDU- Fraktion steht diesen Äußerungen mit Unverständnis gegenüber“, heißt es in der Mitteilung. Es sei außerdem im betreffenden Fall ungeklärt, ob alle Potenziale ausgeschöpft wurden, um einen Augenarzt oder eine Augenärztin anzuwerben.