Aktuelle Situation im Oberbergischen Kreis Wieder deutlich mehr Corona-Fälle

Insgesamt waren vorige Woche 318 Menschen mit dem Coronavirus infiziert nach 184 eine Woche zuvor. In Hückeswagen gab es mit 33 und einem Plus von 14 die zweitmeisten Fälle – Spitzenreiter war Engelskirchen mit 59. Die Gemeinde gilt als Hochburg des Karnevals, möglicherweise haben die Zahlen dort damit etwas zu tun. In Radevormwald (15) kamen insgesamt drei, in Wipperfürth (20) vier neue Fälle hinzu. Die gute Nachricht: In der letzten Januar-Woche war kreisweit niemand an oder mit dem Coronavirus gestorben.