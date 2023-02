Augenarzt-Nachfolge in Radevormwald Bürgermeister weist CDU-Kritik zurück

Der Bürgermeister habe daraufhin zahlreiche Gespräche mit dem zuständigen MVZ, der Kassenärztlichen Vereinigung sowie den niedergelassenen Ärzten in und um Radevormwald geführt, um eine Nachfolge für die Praxis sicherzustellen. Er habe sich aktiv für die Sicherung des Arztsitzes eingesetzt, weil er für die Bürger in Radevormwald wichtig ist. „Unser Kontakt als Verwaltung zu den niedergelassenen Ärzten und dem Sana Krankenhaus in Radevormwald ist beispielhaft. Wir stehen in einem ständigen und vertrauensvollen Austausch. Zur Nachbesetzung des Augenarztes haben wir mehrere Gespräche geführt, Augenärzte in benachbarten Kommunen angesprochen. Dazu waren wir in einem regelmäßigen Austausch mit der Kassenärztlichen Vereinigung. Wir haben uns als Verwaltung seit Frühjahr 2022 aktiv in die Suche nach einem neuen Augenarzt eingebracht und in alle Richtungen nach einer Lösung gesucht“, erklärt Johannes Mans.