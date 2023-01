Seniorenbeirat Radevormwald lädt ein Deutsche Komödie im Seniorenkino

Zum nächsten Kino-Nachmittag für Senioren lädt der Seniorenbeirat für Dienstag, 7. Februar, ab 15 Uhr ein. Einlass ist ab 14.30 Uhr. Gezeigt wird der Film „Alles in bester Ordnung“. In der feinen Komödie über zwei sehr gegensätzliche Menschen gerät eine leidenschaftliche Sammlerin an ihren aufgeräumten neuen Nachbarn.