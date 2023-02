Jugend in Radevormwald Ferienfahrten führen in den Norden

Ebenso bietet die Evangelische Jugend eine Freizeit in Dänemark an. 40 Jugendliche zwischen zwölf und 17 Jahren können an dieser Sommerfahrt teilnehmen. Vom 25. Juni bis 8. Juli geht es nach Aabenraa – genauer gesagt in das dortige Internat. Dort erwartet die Teilnehmer ein riesiges Gelände mit eigener Sporthalle, Theatersaal, Fußballplatz, Volleyballplatz, Lagerfeuerstelle und mehr als fünf zur Verfügung stehenden Gruppenräume. Meer und Wald sind direkt nebenean. Von kreativen Angeboten über Geländespiele bis zum Entspannen wird alles dabei sein, kündigen die Organisatoren an.